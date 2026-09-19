Die Kraftstoffpreise sind infolge des Iran-Kriegs gestiegen. (picture alliance / M.i.S. / Bernd Feil)

Die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, Pop, sagte der "Rheinischen Post", die Bundesregierung greife erneut zur Gießkanne. Das sei teuer und kurzsichtig. Stattdessen brauche es Entlastungsmaßnahmen, die vor allem die Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen erreichten und dabei auch die beginnende Heizperiode in den Blick nähmen. Was weiterhin fehle, sei ein durchdachtes Entlastungskonzept für die steigenden Energiekosten.

Ähnlich äußerten sich Sozialverbände. Der Deutsche Bauernverband begrüßte das Entlastungspaket dagegen. Die Energiesteuer auf Kraftstoffe kurzfristig zu senken sei richtig, erklärte Bauernpräsident Rukwied.

Das Bundeskanzleramt hatte am Freitagabend mitgeteilt, dass der Tankrabatt 17 Cent pro Liter betragen und von Oktober bis Jahresende gelten solle. Die Kosten in Höhe von insgesamt 2,5 Milliarden Euro teilen sich demnach Bund und Länder. Zum 1. Januar soll dann ein Spritpreisdeckel eingeführt werden. Darüber will die Koalition mit den Mineralölkonzernen sprechen.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.