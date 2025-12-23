Die Regierung werde 1.200 Inhaftierte freilassen, erklärte ein Sprecher. Die Huthi-Miliz sprach im Gegenzug von 1.700 Menschen, darunter sieben Saudi-Araber, 20 Sudanesen sowie der bekannte jemenitische Politiker Kahtan. Der Gefangenenaustausch folgt auf zwölf Tage dauernde Vermittlungsgespräche in der omanischen Hauptstadt Muskat. In dem seit rund zehn Jahren laufenden Bürgerkrieg hatten beide Seiten zuletzt 2023 Gefangene ausgetauscht. Damals kamen etwa 900 Menschen frei.
Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.