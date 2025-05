Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Man sei entsetzt über den Scheinprozess und die 13-jährige Gefängnisstrafe gegen Oscar Jenkins, erklärte die australische Außenministerin Wong in Canberra. Man habe gegenüber der Regierung in Moskau darauf bestanden, dass Jenkins gemäß dem Völkerrecht wie ein Kriegsgefangener behandelt werden müsse.

Der 33-jährige Jenkins war nach russischen Angaben im Februar vergangenen Jahres in die Ukraine gereist, hatte sich deren Armee angeschlossen und an der östlichen Front gekämpft. Im Dezember geriet er in russische Gefangenschaft. Am vergangenen Freitag wurde er in der von Russland besetzten ostukrainischen Region Luhansk zu 13 Jahren Strafkolonie unter strengsten Bedingungen verurteilt.

Russland behandelt Ausländer, die für die Ukraine kämpfen, als Söldner und nicht als Kriegsgefangene.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.