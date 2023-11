Britische Flaggen auf der Westminster Bridge in London. Die Regierung will die Industrie mit Milliarden unterstützen. (imago / ZUMA Press)

Wirtschaftsministerin Badenoch kündigte in der Nacht staatliche Investitionen in Höhe von 4,5 Milliarden Pfund, gut fünf Milliarden Euro, in strategisch wichtige Industrien an. Davon sollen mehr als zwei Milliarden Pfund in die Autobranche und knapp eine Milliarde in die Luft- und Raumfahrt fließen. Dabei geht es um die Entwicklung von emissionsfreien Fahrzeugen und von energieeffizienten Flugzeugen.

Die britische Regierung hatte zuletzt mehrere größere Autoprojekte gefördert, unter anderem der BMW-Tochter Mini. Finanzminister Hunt kündigte vor einigen Tagen Erleichterungen für Unternehmen an.

