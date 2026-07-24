Ein Waldbrand an der Atlantikküste (picture alliance / MAXPPP / GUILLAUME BONNAUD)

Präsident Macron teilte mit, man werde umgehend europäische Unterstützung zur Bekämpfung der Feuer erhalten. Dazu zählten Flugzeuge und Hubschrauber aus Kroatien, Portugal, Tschechien und der Slowakei. Wegen Waldbränden in der Nähe von Bordeaux mussten mehr als 20.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Spanien rief für zwei Regionen den Notstand nationaler Tragweite aus. Dieser gelte ab sofort für die Hauptstadtregion Madrid sowie in der nahegelegenen Provinz Ávila, teilte das Innenministerium mit. In den vergangenen Tagen waren in Spanien zahlreiche Brände ausgebrochen. Vor allem ein außer Kontrolle geratenes Feuer westlich von Madrid macht den Einsatzkräften zu schaffen. Insgesamt mussten rings um Madrid bereits 10.000 Menschen ihre Häuser verlassen.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.