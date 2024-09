Kontrolle an der deutsch-polnischen Grenze (Archivbild) (picture alliance / dpa / Frank Hammerschmidt)

Man sei über die Pläne in keinster Weise informiert worden, sagte der polnische Vizeaußenminister Bartoszewski dem Magazin "Stern". Man habe davon erst erfahren, als die deutsche Innenministerin die Entscheidung öffentlich gemacht habe. Die sei eine etwas unübliche Art, mit seinen Nachbarn umzugehen. Regierungssprecher Hebestreit sagte dagegen in Berlin, er könne keine Belastung in den deutsch-polnischen Beziehungen feststellen. Bundeskanzler Scholz stehe in engem Kontakt mit dem polnischen Premierminister Tusk.

Die Grenzkontrollen an allen deutschen Landgrenzen sollen am Montag beginnen und zunächst sechs Monate dauern. An den Grenzen zu Polen wird allerdings bereits seit Oktober letzten Jahres kontrolliert.

