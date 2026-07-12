Zerstörung in Venezuela nach Erdbeben (picture alliance / Anadolu / Cem Tekkesinoglu)

Der Beauftragte für Notlager, Rodriguez, erklärte, dort sollten Familien untergebracht werden. Fast 18.000 Menschen hätten ihr Zuhause verloren.

Viele Menschen campieren derzeit in Zelten oder Schulen. Diese müssen Anfang September zu Beginn des neuen Schuljahres geräumt werden. Bei den verheerenden Beben in Venezuela kamen nach offiziellen Angaben mehr als 4.300 Menschen ums Leben. Die UNO geht darüber hinaus von bis zu 50.000 Vermissten aus.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.