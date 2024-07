Drohnenangriff in Tel Aviv (Ilia Yefimovich / dpa / Ilia Yefimovich)

Jeder, der versuche, Israel zu schaden, werde zur Rechenschaft gezogen, erklärte der israelische Verteidigungsminister Gallant. Bei dem Angriff war ein Mensch getötet worden, vier weitere wurden leicht verletzt. Die Drohne war in der Nacht zum Freitag in der Nähe eines US-Botschaftsgebäudes in Tel Aviv eingeschlagen. Das Auswärtige Amt in Berlin und die Europäische Union verurteilten die Attacke.

Die Huthi-Miliz hat seit Ausbruch des Gaza-Kriegs immer wieder Drohnen und Raketen auf Israel und auch auf Ziele im Golf von Aden abgefeuert. Dort wurde gestern früh ein Schiff von Projektilen getroffen. Nach britischen Angaben ist die Besatzung wohlauf.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.