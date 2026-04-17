Chiles neuer Präsident Kast hatte bereits Maßnahmen angedroht. (AFP / HANDOUT)

Das kündigte der stellvertretende Innenminister Pavez an. Neben Flügen plane man auch, Busse einzusetzen, um Menschen in ihre Heimatländer zurückzubringen. Der chilenische Präsident Kast hatte die verschärfte Migrationspolitik bereits in seiner ersten Fernsehansprache an die Nation vor wenigen Tagen angekündigt. Während seines Wahlkampfs hatte der rechtsgerichtete Politiker die rund 330.000 Migranten ohne gültige Papiere schon zur Ausreise aus Chile aufgerufen und ihnen andernfalls mit Abschiebung gedroht.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.