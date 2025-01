Kuba lässt einige politische Gefangene frei. (imago/blickwinkel)

Wie die kubanische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, wurden etwa 20 Personen auf freien Fuß gesetzt. Einige von ihnen waren nach der Teilnahme an Protesten im Jahr 2021 festgenommen worden, die sich gegen wirtschaftliche Engpässe richteten.

Die USA hatten Kuba gestern von der Liste der Terrorunterstützer genommen. Die Entscheidung ist Teil einer von der katholischen Kirche vermittelten Vereinbarung zur Freilassung politischer Gefangener in dem Inselstaat. Insgesamt sollen mehr als 550 aus der Haft entlassen werden. Beobachter gehen davon aus, dass die Entscheidung aus Washington schon bald wieder rückgängig gemacht wird. Der künftige Außenminister Rubio entstammt der kubanischen Diaspora in Florida, die eine kompromisslose Haltung gegenüber den Machthabern in Havanna einnimmt.

