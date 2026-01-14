Ein Containerterminal in Nanjing in der ostchinesischen Provinz Jiangsu (AP)

Der Gesamtwert der Warenimporte und -exporte habe umgerechnet bei 5,6 Billionen Euro gelegen, teilte das zuständige Ministerium mit. Das entspreche einem Anstieg von 3,8 Prozent gegenüber 2024. Chinas Exporte waren im vergangenen Jahr durch den Zollstreit mit den USA ungeachtet einer vorläufigen Verständigung zwischen Präsident Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi beeinträchtigt worden. Laut Pekings jüngster Statistik, über die Reuters berichtet, gingen die chinesischen Ausfuhren in die Vereinigten Staaten um rund 20 Prozent zurück. Chinesische Produzenten konnten allerdings auf anderen Märkten zulegen. So stiegen die Exporte nach Afrika um fast 26 Prozent, in die ASEAN-Staaten um 13,4 und in die Europäische Union um 8,4 Prozent.

