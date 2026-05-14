Das Stromnetz in Kuba befindet sich nach Angaben der Regierung in einem kritischen Zustand (Nick Kaiser/dpa)

Das nationale Stromnetz befinde sich in einem kritischen Zustand, hieß es in einer Erklärung des Energieministeriums. Havanna erlebe die schwersten Stromausfälle seit Jahrzehnten. Die angespannte Lage verschärfe ⁠die Spannungen in der ohnehin von Lebensmittel-, Treibstoff- ⁠und Medikamentenknappheit geplagten Hauptstadt. Die USA drohen Ländern, die Treibstoff an den kommunistisch regierten Staat liefern, mit Strafzöllen. Zuletzt hatte Kuba nach Darstellung der Regierung im vergangenen Monat von einem russischen Tanker Rohöl erhalten.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.