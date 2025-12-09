Der Präsident von Benin, Patrice Talon (AFP / RAFAELA ARAUJO)

Die Regierung teilte in der Hauptstadt Porto-Novo mit, im Zuge heftiger Kämpfe zwischen den Putschisten und der Republikanischen Garde in der Präsidenten-Residenz habe es auf beiden Seiten Opfer gegeben. Unter anderem sei der Generalstabschef getötet worden. Am Sonntag hatte eine Gruppe von Militärs den staatlichen Fernsehsender Benins besetzt und die Absetzung von Präsident Talon verkündet. Der Putschversuch wurde unter anderem mit Unterstützung der nigerianischen Armee vereitelt. Mehr als zehn Aufständische wurden festgenommene, weitere sind auf der Flucht.

Zuletzt hatte Präsident Talon bekannt gegeben, die Lage sei mittlerweile wieder vollständig unter Kontrolle der Regierung.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.