Argentinien

Ein Sprecher teilte auf X mit, Grund des Verbots seien Spionage-Vorwürfe. Es gelte, die nationale Sicherheit zu gewährleisten. - Hintergrund ist ein TV-Beitrag, in dem Aufnahmen aus dem Inneren des Regierungssitzes gezeigt wurden. Aus Sicht der Behörden sind teils sicherheitsrelevante Bereiche zu sehen. Die Regierung stellte gegen zwei Journalisten des Fernsehsenders Strafanzeige, Milei beleidigte auf X das gesamte Pressekorps.
Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.