Argentinien
Regierung Milei sperrt Journalisten aus - aus Gründen der nationalen Sicherheit

Die Regierung des argentinischen Präsidenten Milei hat registrierten Journalisten den Zugang zum Regierungssitz verweigert.

    Der argentinische Präsident Javier Milei steht auf einer Bühne und reckt die rechte Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger ins Publikum. Hinter ihm verschwommen steht ein Mann.
    Der argentinische Präsident Javier Milei (picture alliance / Anadolu / Luciano Gonzalez)
    Ein Sprecher teilte auf X mit, Grund des Verbots seien Spionage-Vorwürfe. Es gelte, die nationale Sicherheit zu gewährleisten. - Hintergrund ist ein TV-Beitrag, in dem Aufnahmen aus dem Inneren des Regierungssitzes gezeigt wurden. Aus Sicht der Behörden sind teils sicherheitsrelevante Bereiche zu sehen. Die Regierung stellte gegen zwei Journalisten des Fernsehsenders Strafanzeige, Milei beleidigte auf X das gesamte Pressekorps.
    Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.