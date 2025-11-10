Österreich stellt eine Strategie gegen Antisemitismus vor. (Helmut Fohringer/APA/dpa)

Seit dem 7. Oktober 2023 erlebe man in Europa und auch in Österreich eine neue Welle des Antisemitismus, hieß es. Die neue Strategie sei den aktuellen Entwicklungen angepasst worden. Vorgesehen ist etwa, KI-gestützte Werkzeuge zu fördern, um antisemitische Inhalte im Internet aufzuspüren. Teilnehmer von Integrationskursen sollen eine verstärkte Wertevermittlung erhalten und müssen künftig eine "Erklärung gegen Antisemitismus" unterschreiben. Zudem soll die Schaffung eines österreichischen Holocaust-Museums geprüft werden.

