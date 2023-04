Drogenpolitik

Regierung plant Cannabis-Legalisierung in zwei Schritten

Die Bundesregierung hat den Weg für eine limitierte Legalisierung von Cannabis in Deutschland freigemacht. Gesundheitsminister Lauterbach und Agrarminister Özdemir stellten in Berlin dafür ein Zwei-Säulen-Modell vor. Demnach soll in einem ersten Schritt noch in diesem Jahr Erwachsenen der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Anbau von drei Pflanzen zum Eigenkonsum gestattet werden.

12.04.2023