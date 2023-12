Tschechien

Regierung ruft nach tödlichen Schüssen in Prag Staatstrauer aus

Nach dem bewaffneten Angriff an der Karls-Universität in Prag hat die tschechische Regierung für morgen eine eintägige Staatstrauer ausgerufen. An der Philosophischen Fakultät der Universität in der Prager Altstadt hatte ein Bewaffneter mindestens 14 Menschen getötet und 25 weitere zum Teil schwer verletzt.