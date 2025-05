Der Präsidentenpalast in Warschau. (picture alliance /dpa /Daniel Kalker)

Laut einem polnischen Forschungsinstitut für Cybersicherheit sind in den letzten Monaten neue Desinformationskampagnen entdeckt worden. Hunderte Fake-Accounts im Onlinedienst X hätten Inhalte russischer Propaganda verbreitet. Insgesamt hätten mehr als 10.000 Accounts versucht die Wahlen zu beeinflussen. In Posts auf Englisch und Polnisch sei unter anderem vor der Gefahr angeblicher Terrorattacken am Wahltag gewarnt worden.

Die Präsidentschaftswahl am Sonntag gilt als richtungsweisend. Ein Sieg des proeuropäischen Kandidaten Trzaskowski würde den Weg freimachen für Reformen der Regierung unter Ministerpräsident Tusk. Der parteilose Gegenkandidat Nawrocki wird von der nationalkonservativen Oppositionspartei PiS unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.