US-Außenminister Rubio hat eine Abteilung geschlossen, die sich mit Desinformation befasst hat. (picture-alliance / dpa / Tim Brakemeier)

Außenminister Rubio teilte mit, die Einrichtung habe versucht, die Redefreiheit in den Vereinigten Staaten und anderswo einzuschränken. Die Abteilung hatte unter anderem US-Webseiten und Social-Media-Konten identifiziert, die Fehlinformationen verbreiteten, insbesondere im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. In konservativen Kreisen stieß dies auf Kritik.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.