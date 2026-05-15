Es ist der größte Gefangenenaustausch seit Beginn des Bürgerkriegs im Jemen. Das Abkommen wurde in der jordanischen Hauptstadt Amman nach monatelangen Verhandlungen unterzeichnet. UNO-Generalsekretär Guterres begrüßte die Vereinbarung und forderte die Parteien auf, zügig mit der Umsetzung zu beginnen, damit Familien bald wieder vereint werden könnten.
Der Bürgerkrieg im Jemen begann 2014, als die Huthi die Hauptstadt Sanaa und weite Teile Nordjemens eroberten und die Regierung ins Exil zwangen.
Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.