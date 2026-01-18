In Syrien rücken Regierungstruppen vor. Die SDF sind aus Aleppo vertrieben. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Omar Albam)

Das Präsidialamt in Damaskus teilte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Sana mit, das Abkommen sehe den Abzug der kurdischen Kämpfer in das Gebiet östlich des Euphrats vor. Außerdem sollten alle SDF-Einheiten nach Sicherheitsüberprüfungen in das Verteidigungs- und das Innenministerium eingegliedert werden. Die Regierung werde die militärische und die zivile Kontrolle über zwei bisher von den Kurden verwaltete Provinzen übernehmen. Außerdem solle die Zuständigkeit für alle Grenzübergänge sowie die Gas- und Ölfelder der Region an die Zentralgewalt übergeben werden. Präsident al-Scharaa kündigte den Angaben zufolge an, dass er sich mit dem Anführer der Miliz, Abdi, treffen werde. Dabei werde man alle offenen Fragen klären. Der US-Sondergesandte für Syrien, Barrack, sprach von einem entscheidenden Wendepunkt.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.