Ungarischer Nationalfeiertag

Demonstrierende in Budapest (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Ivan Lebedev)

Sowohl Anhänger der Regierung als auch der Opposition gingen auf die Straße. Die Unterstützer der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz folgten dem Aufruf zu einem sogenannten Friedensmarsch, der sich gegen eine Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland wandte. Ministerpräsident Orban hielt eine Rede vor den Demonstranten. Bei einem konkurrierenden Marsch der Opposition forderten die Teilnehmer ein Ende der Regierung Orban und eine politische Wende in Ungarn. Aufgerufen dazu hatte Oppositionsführer Magyar von der Tisza-Partei.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.