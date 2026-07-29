Das Verbot gilt für Modelle, die noch nicht auf dem Markt sind. Laut der Aufsichtsbehörde FCC soll so die Produktion von Schlüsseltechnologien in die USA geholt werden. Zudem solle die heimische Infrastruktur für Künstliche Intelligenz vor Datendiebstahl und Cyberangriffen geschützt werden.
Humanoide Roboter, die mit KI-gesteuerten Systemen ausgestattet sind, stehen Fachleuten zufolge vor einer breiten Einführung in Industrie und Privathaushalten. Chinesische Firmen gehören hier zu den weltweit führenden Anbietern.
Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.