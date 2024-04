Belarus geht gegen den Auslandssender Deutsche Welle vor. (AFP / Yuri KADOBNOV)

Jede Zusammenarbeit mit der Deutschen Welle könne in Belarus nun als Straftat gewertet werden. Wer etwa Informationen an die Redaktion weitergebe, dem drohten mehrjährige Haftstrafen. Der Intendant der Deutschen Welle, Limbourg, verurteilte die Entscheidung. Das Regime in Belarus fürchte unabhängige Medien und tue alles, um den Menschen in Belarus den Zugang zu freien Informationen zu verwehren, erklärte er.

Mit der Entscheidung sind in Belarus die Inhalte von DW Belarus im Internet sowie die Kanäle der russischen DW-Redaktion in sozialen Netzwerken verboten. In Belarus herrscht Staatschef Lukaschenko seit fast 30 Jahren mit diktatorischen Mitteln. Er gilt als der engste Verbündete von Russlands Präsident Putin.

