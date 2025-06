Das lettische Parlament hat Russen und Belarussen den Kauf von Immobilien untersagt. (picture alliance / Daniel Kalker / Daniel Kalker)

Das Parlament in Riga billigte ein entsprechendes Gesetz, das auch für juristische Personen wie Aktiengesellschaften oder eingetragene Vereine gilt. Begründet wurde die Regelung mit dem hybriden Krieg, den Russland gegen andere Staaten führe. Ein Instrument sei der Erwerb von Immobilien mit dem Ziel, Einfluss zu nehmen. So habe Russland in der Vergangenheit die Anwesenheit russischer Staatsbürger im Ausland als Vorwand für Kriege genutzt.

In Lettland sind 25 Prozent der Bevölkerung russischstämmig.

