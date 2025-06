Nach anhaltenden Arbeiterprotesten beim Bananen-Produzenten Chiquita verhing die Regierung in Panama eine regionalen Ausbahmezustand. (picture alliance / dpa / Horst Galuschka)

Betroffen ist die bei Touristen beliebte Provinz Bocas del Toro. Von dort werden seit rund zwei Monaten regelmäßig Straßenblockaden und Proteste gemeldet. Am Donnerstag war es bei einem großen Bananen-Anbauer und am Flughafen der Stadt Changuinola zu Plünderungen gekommen. Ein Baseball-Stadion wurde teilweise in Brand gesteckt. Die Region liegt im Nordwesten Panamas an der Grenze zu Costa Rica.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.