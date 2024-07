Anschläge auf französisches Schienennetz

Regierung vermutet Linksextreme als Täter

Nach den Sabotageakten gegen die französische Bahn am Tag der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris sieht die Regierung Linksextreme unter Verdacht. Frankreichs Innenminister Darmanin bestätigte, ein linksextremer Aktivist sei festgenommen worden. Derweil meldeten mehrere Internetbetreiber "Sabotage" an ihren Glasfaserkabeln. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist unklar.

29.07.2024