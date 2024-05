Spanien Außenminister José Manuel Albares (Virginia Mayo / AP / dpa / Virginia Mayo)

Man habe dies bereits im Falle eines dänischen Schiffs getan, teilte Transportminister Puente auf X mit. Das Schiff sollte eigentlich kommende Woche in Spanien einlaufen. Außenminister Albares sagte zur Begründung der Verweigerung, das Letzte, was der Nahe Osten derzeit brauche, seien Waffen.

Spanien gehört in Europa zu den schärfsten Kritikern am Vorgehen des israelischen Militärs im Gazastreifen. Die spanische Regierung setzte bereits im Oktober die Waffenexporte an Israel aus.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.