Port of Spain ist die Hauptstadt des Inselstaats Trinidad und Tobago. (picture alliance / imageBROKER / alimdi / Arterra)

Wie der kommissarische Generalstaatsanwalt mitteilte, wurde die Maßnahme ergriffen, weil die Polizei in naher Zukunft mit einer Eskalation der Vergeltungsschläge zwischen kriminellen Vereinigungen rechne. Erst am Sonntag wurden in einem Vorort der Hauptstadt Port of Spain fünf Menschen bei einem mutmaßlichen Racheakt getötet.

Durch den zunächst 15 Tage geltenden Notstand kann die Polizei laut Generalstaatsanwaltschaft Personen, Häuser und Fahrzeuge ohne gerichtlichen Befehl durchsuchen und Festgenommene bis zu zwei Tage lang ohne Haftbefehl in Gewahrsam nehmen. Auch soll das Militär zur Unterstützung der Polizei eingesetzt werden. Eine Ausgangssperre ist nicht vorgesehen.

