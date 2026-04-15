Nigeria
Regierung will Angriff auf Markt von Jilli untersuchen

Nach einem Angriff der nigerianischen Luftwaffe auf mutmaßliche Dschihadisten, bei dem am Samstag mindestens 56 Menschen auf einem Markt getötet worden waren, hat die Regierung Ermittlungen angekündigt.

    Abgebildet ist eine Karte Nigerias, überlagert mit der nationalen Flagge des afrikanischen Staates.
    Karte von Nigeria. (picture alliance / Zoonar / Tomas Griger)
    Es sei eine "umfassende und unabhängige Untersuchung des Vorfalls" angeordnet worden, erklärte Informationsminister Idris. Die Streitkräfte hatten erklärt, es sei ein "Logistikdrehkreuz" von Extremisten ins Visier genommen worden, das sich "in der Nähe des verlassenen Dorfes Jilli" befinden sollte. Doch einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge, der von der Nachrichtenagentur AFP eingesehen wurde, trafen die Angriffe den belebten Markt der Ortschaft.
    Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.