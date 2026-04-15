Es sei eine "umfassende und unabhängige Untersuchung des Vorfalls" angeordnet worden, erklärte Informationsminister Idris. Die Streitkräfte hatten erklärt, es sei ein "Logistikdrehkreuz" von Extremisten ins Visier genommen worden, das sich "in der Nähe des verlassenen Dorfes Jilli" befinden sollte. Doch einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge, der von der Nachrichtenagentur AFP eingesehen wurde, trafen die Angriffe den belebten Markt der Ortschaft.
Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.