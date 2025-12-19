Australiens Premierminister Albanese (AFP / HILARY WARDHAUGH)

Premierminister Albanese kündigte ein nationales Rückkaufprogramm an. Die Kosten sollen sich der Staat und die Bundesstaaten teilen. Außerdem soll die Zahl der Waffen, die eine Person besitzen darf, begrenzt werden. Albanese sagte, trotz des vor knapp 30 Jahren verschärften Waffenrechts gebe es heute etwa vier Millionen Schusswaffen in Australien.

Für diesen Sonntag rief der Premierminister einen Tag des Gedenkens an die Opfer des Anschlags auf ein jüdisches Fest aus, bei dem 15 Menschen erschossen wurden. Nächstes Jahr soll es zudem einen nationalen Trauertag geben.

