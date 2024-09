Wirtschaftsminister Habeck

Bundeswirtschaftsminister Habeck will den Absatz von Elektroautos mit Steuererleichterungen fördern. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Aktuell bereite die Bundesregierung eine entsprechende Wachstumsinitiative vor, erklärte der Grünen-Politiker in Berlin. Mit Blick auf die Schwierigkeiten des VW-Konzerns unterstrich Habeck, dass die Automobilindustrie ein Eckpfeiler des Industriestandorts Deutschland sei. Die Hersteller seien Arbeitgeber für zigtausende Beschäftigte. Unternehmerische Entscheidungen, wie sie jetzt bei VW anstünden, müssten im Sinne dieser Verantwortung gefällt werden. Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP, Houben, stellte die Ausrichtung von VW auf die Elektromobilität in Frage. Er sagte der "Rheinischen Post", die Entscheidung, in Europa voll darauf zu setzen, sei ein Fehler gewesen. Die Annahme, dass sich die Elektromobilität innerhalb weniger Jahre durchsetzen würde, habe sich nicht bewahrheitet. Vom CDU-Vorsitzenden Merz war zuvor ähnliche Kritik gekommen.

VW hatte gestern einen härteren Sparkurs angekündigt und dabei auch Werksschließungen in Deutschland sowie betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.