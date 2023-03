Ein Bettler sitzt auf einer Brücke in London, Großbritannien. (Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer)

Sie erklärte in London, Polizisten und Sozialarbeiter sollten schneller Mittel an die Hand bekommen, um Menschen, die als - Zitat - "Belästigung auf der Straße" eingestuft würden, an Gesundheits- und Sozialdienste zu verweisen. Verhindert werden soll demnach auch, dass Menschen mit Nachtlagern die Eingänge von Geschäften blockieren. Die Tory-Regierung betonte, dass aber niemand rein aufgrund seiner Obdachlosigkeit bestraft werde.

Die Maßnahmen gehören zum Plan des konservativen Premierministers Sunak gegen sogenanntes "antisoziales Verhalten". Er umfasst auch Maßnahmen gegen Graffiti, Vandalismus und illegales Müllabladen. Erwischte Übeltäter sollen den entstandenen Schaden innerhalb von 48 Stunden wieder gut machen und dabei sichtbare Warnwesten tragen.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.