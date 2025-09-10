Grund dafür ist, dass das organisierte Verbrechen immer häufiger Kinder anheuert, wie die Koalition erklärte. Die Zahl der mutmaßlichen Verbrechen mit Kindern unter 15 Jahren habe sich in einem Jahrzehnt verdoppelt. Auch die Verdächtigen bei tödlichen Schusswaffenangriffen würden zunehmend jünger.
Schweden kämpft seit einigen Jahren gegen die Ausbreitung des organisierten Verbrechens. Die Banden rekrutieren über verschlüsselte Apps Jugendliche für Morde und andere Gewalttaten, weil diesen im Falle einer Verurteilung keine langen Haftstrafen drohen.
