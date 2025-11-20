Parlamentspräsident Basha teilte nach der Abstimmung zur Wahl eines neuen Ministerpräsidenten mit, die Regierung sei nicht gewählt worden.

Die Partei des Übergangsregierungschefs, Kurti, hatte die Parlamentswahl im Februar gewonnen, jedoch die absolute Mehrheit verfehlt. Seitdem ist das kosovarische Parlament blockiert. Kurtis Parteikollege, Konjufca, von der Selbstbestimmungspartei konnte nun ebenfalls keine Mehrheit bei der Wahl zum Ministerpräsidenten hinter sich vereinen. Es wird erwartet, dass es Neuwahlen geben wird.

Das Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig von Serbien erklärt, knapp ein Jahrzehnt nach dem Kosovokrieg.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.