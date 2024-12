Libyens Ministerpräsident Abdul Hamid Dbeibah (hier im Parlament) (AFP/Mahmud TURKIA / AFP)

Er sagte in der Hauptstadt Tripolis, man habe Bedenken, dass sich internationale Konflikte nach Libyen verlagern und das Land in ein Schlachtfeld verwandeln könnten. Hintergrund sind Berichte, wonach Moskau militärische Ausrüstung wie etwa Luftabwehr-Systeme in den Osten Libyens verlegen lässt. Dort stützt Russland seit Jahren eine international nicht anerkannte Gegenregierung. Das Militärmaterial soll demnach vom Marine-Stützpunkt Tartus und dem Luftwaffen-Stützpunkt Hmeimim in Syrien stammen.

Die beiden Auslandsbasen waren für die Einflussnahme des Kreml in Afrika und im Nahen Osten von strategischer Bedeutung. Die Zukunft der Stützpunkte ist seit dem Machtwechsel in Damaskus unklar.

