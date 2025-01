Grönlands Regierungchef Egede hat eine Unabhängigkeit von Dänemark ins Spiel gebracht. (imago / Panthermedia / Steve-Allen)

Die Geschichte habe gezeigt, dass es in der Zusammenarbeit mit Dänemark nicht gelungen sei, eine völlige Gleichberechtigung herzustellen, sagte Egede in seiner Neujahrsansprache. Es sei an der Zeit, dass Grönland selbst einen Schritt unternehme und seine Zukunft gestalte. Egede betonte, es liege an der Bevölkerung, über eine Unabhängigkeit zu entscheiden. Seit 2009 hat Grönland das Recht, sich durch ein Referendum für unabhängig zu erklären.

In den vergangenen Jahren hat in Grönland die Unabhängigkeitsbewegung an Kraft gewonnen. Trotz großer Bodenschätze wie Öl und Gas ist die Wirtschaft aber fragil und Grönland stark von Zuwendungen aus Kopenhagen abhängig. Kurz vor Egedes Vorstoß hatte der designierte US-Präsident Trump sein Ansinnen wieder aufgegriffen, die Kontrolle über Grönland zu erlangen.

