Magdeburger Weihnachtsmarkt
Regierungschef Haseloff kündigt Krisengespräch für heute an

Im Streit um die Genehmigung des Magdeburger Weihnachtsmarkts hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff für heute ein Treffen von Vertretern der Stadt und des Landesverwaltungsamts vermittelt.

    Public workers clean the Christmas Market, where a car drove into a crowd on Friday evening, in Magdeburg, Germany, is empty on Sunday morning , Dec. 22, 2024. (AP Photo/Michael Probst)
    6 Menschen wurden getötete, mehr als 300 verletzt. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Michael Probst)
    Er erwarte, dass die offenen Fragen in einem guten Miteinander geklärt würden, sagte der CDU-Politiker, der auch an dem Gespräch teilnimmt. Ziel sei es, einen sicheren Weihnachtsmarkt durchzuführen.
    Magdeburger Oberbürgermeisterin Borris hatte sich an Haseloff gewandt, nachdem das Landesverwaltungsamt aufgrund von Sicherheitsbedenken die Genehmigung nicht erteilt hatte.
    Vergangenes Jahr waren bei einem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt sechs Menschen getötet und mehr als 300 verletzt worden. Der Angeklagte muss sich seit gestern vor Gericht verantworten.
    Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.