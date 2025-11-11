Magdeburger Weihnachtsmarkt

Er erwarte, dass die offenen Fragen in einem guten Miteinander geklärt würden, sagte der CDU-Politiker. Das Ziel sei, einen sicheren Weihnachtsmarkt durchzuführen.
Magdeburger Oberbürgermeisterin Borris hatte sich an Haseloff gewandt, nachdem das Landesverwaltungsamt aufgrund von Sicherheitsbedenken die Genehmigung nicht erteilt hatte.
Im vergangenen Jahr waren bei einem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt sechs Menschen getötet und mehr als 300 verletzt worden. Der Angeklagte muss sich seit gestern vor Gericht verantworten.
Am Montag hatte vor dem Landgericht Magdeburg der Prozess um den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt mit sechs Toten und mehr als 300 Verletzten vor einem Jahr begonnen. Angeklagt ist ein Mann aus Saudi-Arabien, der seit 2006 in Deutschland lebt. Der Beschuldigte erklärte heute, dass er sich erneut im Hungerstreik befinde.
Diese Nachricht wurde am 11.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.