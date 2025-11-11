Magdeburger Weihnachtsmarkt

Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Er erwarte, dass die offenen Fragen in einem guten Miteinander geklärt würden, sagte der CDU-Politiker. Das Ziel sei, einen sicheren Weihnachtsmarkt durchzuführen.

Magdeburger Oberbürgermeisterin Borris hatte sich an Haseloff gewandt, nachdem das Landesverwaltungsamt aufgrund von Sicherheitsbedenken die Genehmigung nicht erteilt hatte.

Im vergangenen Jahr waren bei einem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt sechs Menschen getötet und mehr als 300 verletzt worden. Der Angeklagte muss sich seit gestern vor Gericht verantworten.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.