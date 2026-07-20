Ungarn
Regierungschef Magyar will Judit Polgár für das Amt der Staatspräsidentin nominieren

Ungarns Ministerpräsident Magyar will die frühere professionelle Schachspielerin Judit Polgár als Staatspräsidentin vorschlagen.

    Der russische Schachspieler Gari Kasparow (l) und die ungarische Schachweltmeisterin Judit Polgar (r) sitzen sich am 24.02.2001 während der zweiten Runde beim Super-Schachturnier im spanischen Linares gegenüber. Die Partie endet mit einem Remis.
    Die Schachgroßmeisterin Judit Polgar (hier bei ihremMatch gegen Gari Kasparov im Jahr 2001) ist als neue Staatspräsidentin in Ungarn im Gespräch. (picture-alliance / dpa/ Enrique Alonso)
    Magyar kündigte für heute ein Treffen mit der 49-Jährigen an, um mit ihr über sein Vorhaben zu sprechen. Polgár wurde mehrfach Olympiasiegerin. Sie führte 26 Jahre lang ununterbrochen die Schach-Weltrangliste der Frauen an. Ein politisches Amt hat sie bislang nicht bekleidet.
    Der amtierende Präsident Sulyok gilt als Vertrauter des ehemaligen Regierungschefs Orbán. Magyar sieht sich durch seinen klaren Wahlsieg legitimiert, Orbáns Machtstrukturen abzubauen.
    Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.