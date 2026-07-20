Magyar kündigte für heute ein Treffen mit der 49-Jährigen an, um mit ihr über sein Vorhaben zu sprechen. Polgár wurde mehrfach Olympiasiegerin. Sie führte 26 Jahre lang ununterbrochen die Schach-Weltrangliste der Frauen an. Ein politisches Amt hat sie bislang nicht bekleidet.
Der amtierende Präsident Sulyok gilt als Vertrauter des ehemaligen Regierungschefs Orbán. Magyar sieht sich durch seinen klaren Wahlsieg legitimiert, Orbáns Machtstrukturen abzubauen.
Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.