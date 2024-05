Bei der Parlamentswahl in Indien hat auch Premierminister Modi seine Stimme abgegeben. (Ajit Solanki/AP/dpa)

Vor einem Wahllokal in der Stadt Ahmedabad im Westen des Landes rief Modi seine Landsleute auf, ebenfalls wählen zu gehen. Bisher zeichnet sich eine niedrigere Beteiligung ab als bei der Wahl im Jahr 2019.

Die Parlamentswahl in Indien hatte am 19. April begonnen. Die Abstimmung erstreckt sich über einen Zeitraum von sechs Wochen. Insgesamt gibt es knapp eine Milliarde Wahlberechtigte.

Modi und seine hindu-nationalistische Partei Bharatiya Janata streben die dritte Amtszeit in Folge an. Für die Opposition tritt eine breite Allianz aus Parteien an, die vom Indischen Nationalkongress angeführt wird.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.