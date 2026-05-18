US-Pläne zur Übernahme Grönlands sind nach Ansicht des grönländischen Regierungschefs Nielsen nicht vom Tisch. (picture alliance / dpa / Steffen Trumpf)

Nach einem Treffen mit dem US-Sondergesandten Landry sagte Nielsen, er habe unmissverständlich bekräftigt, dass die Bevölkerung Grönlands nicht zum Verkauf stehe. Auch Grönlands Außenminister Egede sagte, die US-Regierung habe ihr Vorhaben nicht aufgegeben, die Insel zu übernehmen. Landry war gestern zu einem Besuch in Grönland eingetroffen.

Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus hat US-Präsident Trump immer wieder Besitzansprüche auf das zum NATO- und EU-Mitgliedsstaat Dänemark gehörende Grönland erhoben und die NATO damit in eine Krise gestürzt. Drohungen einer gewaltsamen Übernahme nahm er zurück. Stattdessen setzten die USA, Dänemark und Grönland eine gemeinsame Arbeitsgruppe ein.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.