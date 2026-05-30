Nahost-Konflikt

Nawaf Salam, der Ministerpräsident des Libanon (Marwan Naamani / ZUMA Press Wire)

In einer Ansprache im libanesischen Fernsehen warf Salam Israel eine gefährliche und beispiellose Eskalation vor. Die Libanesen würden kollektiv betraft, indem die israelische Armee Städte und Dörfer zerstöre und die Menschen zur Flucht zwinge. Besser wäre es, die Bemühungen zu verstärken, um eine echte Waffenruhe zu erreichen, meinte Salam.

Israel hatte seinen Militäreinsatz gegen die im Libanon aktive Hisbollah-Miliz in dieser Woche ausgeweitet und ein großes Gebiet im Süden des Landes zur Kampfzone erklärt. Seit Mitte April gilt eigentlich eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.