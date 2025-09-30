eine Kampfansage an die Rechtspopulisten im Vereinigten Königreich gerichtet.
Er sagte in seiner Rede, Großbritannien stehe an einem Scheideweg und müsse wählen zwischen Anstand oder Spaltung und Erneuerung oder Niedergang. Mit deutlichen Worten kritisierte der Labour-Vorsitzende die vom Rechtspopulisten Farage geführte Partei "Reform UK". Diese sähe nur Angst und Zwietracht und müsse mit allen Mitteln bekämpft werden.
Starmer und seine Partei stehen politisch unter Druck. In Umfragen liegt Labour seit Monaten deutlich hinter "Reform UK".
Diese Nachricht wurde am 30.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.