Japans Premierministerin Sanae Takaichi (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Kaname Yoneyama)

Takaichi sagte in Tokio, die Abstimmung solle am 8. Februar stattfinden. Mit der Wahl wolle sie die Unterstützung der Wähler für höhere Ausgaben und eine neue Sicherheitsstrategie gewinnen. Hintergrund ist offenbar auch, dass Taikachi ihre hohen Zustimmungswerte nutzen will, um die hauchdünne Parlamentsmehrheit der Koalition aus ihrer Liberaldemokratischen Partei und der konservativ-neoliberalen Partei Ishin auszubauen.

Die 64-Jährige war im Oktober zur ersten Regierungschefin Japans gewählt worden. Nach der Ankündigung Takaichis war die Börse im Tagesverlauf in Erwartung der Neuwahl auf neue Rekordmarken gestiegen. Eine größere Regierungsmehrheit würde es Takaichi erleichtern, ihre Wachstumspläne durch höhere Staatsausgaben durchzusetzen. Für Reformen brauche es politische Stabilität, sagte Takaichi.

