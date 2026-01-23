Japans Premierministerin Sanae Takaichi (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Kaname Yoneyama)

Sie machte damit den Weg für vorgezogene Neuwahlen am 8. Februar frei. Der Schritt gilt als Versuch, von ihrer Popularität zu profitieren und der Regierungspartei LDP nach deutlichen Verlusten in den vergangenen Jahren wieder Auftrieb zu verschaffen. Im Abgeordnetenhaus verfügt Takaichis Koalition - zu der auch die rechtsgerichtete Partei JIP gehört - nur über eine knappe Mehrheit, was die Durchsetzung ihrer Reformpläne erschwert.

Takaichi war im Oktober zur ersten Frau an der Regierungsspitze Japans gewählt worden.

