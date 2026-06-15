Proteste vorab

Bei der dreitätigen Veranstaltung soll es unter anderem um die Lage im Iran und in der Ukraine gehen, aber auch um die damit zusammenhängende weltwirtschaftliche Situation. Ein weiteres Thema wird die Entwicklung künstlicher Intelligenz sein.
Am Sonntag war es einige Kilometer weiter in Genf zu Ausschreitungen bei einer Anti-G7-Demonstration gekommen. Die Schweizer Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas gegen mehrere gewalttätige Demonstrierende ein. 7.000 Sicherheitsleute waren im Einsatz.
Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.