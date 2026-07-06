Umstieg auf klimaneutrale Brennstoffe

Die Fraktionen von Union und SPD wollen das geplante Heizungsgesetz von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) um ein weiteres Gesetz ergänzen, das den vollständigen Umstieg auf klimaneutrale Betriebsstoffe bis 2045 vorsieht. (imago / Zoonar / stockfotos-mg)

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP sieht ein Änderungsantrag der Fraktionen ein weiteres Gesetz vor, das den vollständigen Verzicht auf fossile Brennstoffe ab dem Jahr 2045 regeln soll. Reiches im Juni in den Bundestag eingebrachter Entwurf für das Gebäudemodernisierungesetz soll im Unterschied zur aktuell gültigen Regelung auch langfristig den Einbau neuer Gas- und Ölheizungen erlauben. Diese sollen mit einem wachsenden Anteil sogenannter Biokraftstoffe betrieben werden.

Umweltschützer warnen, dass derartige Brennstoffe gar nicht in ausreichender Menge verfügbar seien. Die Grünen haben wegen der aus ihrer Sicht absehbaren Abschwächung des Klimaschutzes eine Verfassungsklage gegen die Neuregelung angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.