Iran-Krieg

Kuwait war schon öfter das Ziel iranischer Angriffe (Archivbild). (XinHua / dpa)

Auch Fahrzeuge eines Unternehmens seien mit Drohnen attackiert worden, teilte das kuwaitische Außenministerium mit. Die Streitkräfte hätten seit dem frühen Morgen feindliche Drohnen gesichtet und abgeschossen, erklärte die Armee. Sie sprach von einer iranischen Aggression. Kuwait wurde in dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran schon häufig das Ziel von Attacken. Sie richten sich insbesondere gegen Stützpunkte des amerikanischen Militärs.

Zuletzt waren in der Straße von Hormus erneut zwei Tanker angegriffen worden. Nach britischen Angaben wurde ein Schiff getroffen, der Maschinenraum wurde beschädigt. Auch ein weiterer Tanker meldete einen Beschuss. Verletzte gab es bei den Vorfällen nicht.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.