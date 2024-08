Anhänger von Oppositionspolitikerin Maria Corina Machado bei einer Kundgebung in Caracas. (AP / Cristian Hernandez)

In Caracas zeigte sich auch die Oppositionspolitikerin Machado wieder in der Öffentlichkeit. Sie war zuletzt untergetaucht, nachdem ihr Büro und das ihrer Partei in der Hauptstadt verwüstet worden war. Auch in anderen Städten Venezuelas protestierten zahlreiche Menschen gegen das aus ihrer Sicht manipulierte Ergebnis der Präsidentschaftswahl vor einer Woche. Maduro drohte erneut mit einem harten Vorgehen. Man habe bereits 2.000 Menschen festgenommen, die nun in - Zitat - "Hochsicherheitsgefängnisse" geschickt würden.

Venezuelas regimetreue Wahlbehörde hatte Maduro mit offiziell verkündeten rund 51 Prozent der Stimmen zum Sieger erklärt. Das Oppositionsbündnis will aber über Hinweise verfügen, wonach sein Kandidat Gonzalez weit vorne gelegen haben soll.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.